La semana empieza bien con los destacados de Cablevisión

Cablevisión

OTROS CONTENIDOS





SAN VALENTÍN | Un especial a puro romance en Flow con películas como: Ghost, la sombra del amor, Orgullo y Prejuicio, Diario de una Pasión, Medianoche en París y muchos más…

VIERNES





THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEARTH | Disponible desde el viernes 19 en Alquileres de On Demand de Flow. Una exploración de la historia de los Bee Gees, que incluye entrevistas reveladoras con el hermano mayor Barry Gibb y entrevistas de archivo con los hermanos gemelos Robin y Maurice.

SÁBADO





CORAZÓN BORRADO | Sábado 20, 22 h por FOX Premium Movies. Disponible desde el lunes siguiente en On Demand de Flow.

DOOLITTLE | Sábado 20, 22 h por HBO. Disponible desde el lunes siguiente en On Demand de Flow.

DOMINGO





LA INFLUENCIA GITANA EN LA MÚSICA CLÁSICA | Domingo 21, 20 h por Film&Arts. Barnabás Kelemen y Lajos Sárközi Jr., ambos violinistas de renombre mundial de familias musicales con una larga tradición, vemos el impacto que el inspirador mundo de la música gitana ha tenido en sus vidas. Los acompañamos a ensayos y conciertos, los vemos tocar con amigos y familiares y aprendemos más sobre su ascendencia musical. Siempre moviéndose entre la vitalidad de los artistas de hoy con la historia de compositores y músicos con raíces húngaras como Franz Liszt y Béla Bartók, la narrativa histórica del documental destaca el importante papel de la música gitana y su influencia a lo largo de los siglos.

GRANDES TESOROS DEL MUNDO | Domingo 21, 22 h por History 2.

MARTES





¡SCOOBY-DOO! LA ESPADA Y SCOOBY | Disponible desde el martes 23 en Alquileres de On Demand de Flow. Una hechicera malvada transporta a la pandilla a la época de caballeros caballerosos, magos lanzadores de hechizos y dragones que escupen fuego.