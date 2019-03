La respuesta de varias famosas argentinas a un tuit del papa por el 8M

Pantallazo

El papa Francisco escribió en Twitter un saludo por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, algunas de sus compatriotas no se lo tomaron a bien y salieron a responderle por la misma vía.

"La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse", expresó el sumo pontífice.

Sin embargo, lejos de recibir el agradecimiento de las destinatarias, al menos en su país de origen, el papa recibió el rechazo de varias famosas.

"Hacemos más cosas que embellecer y 'donar' luz y vida al mundo, señor. Mire lo que pasa en la calle con nosotras. Saludos desde su país que está en plena revolución", escribió la cantante y actriz Lali Espósito.

Por su parte, Jimena Barón también se manifestó sobre la expresión de Francisco: "En el día de la mujer nos tratan de florero embellecedor, qué amor, qué poesía. 'El valor de donarse', onda que nos dice putas de manera bíblica. 'Mujeres' resume todo lo que somos y estamos haciendo. Después a quién le donamos el florero es tema nuestro".

"Ah, y si pueden resolver lo de la pedofilia y la homofobia sería muy útil. Estamos en el 2019. Gracias", añadió la actriz.

Por su parte, otra actriz argentina que se manifestó fue Dolores Fonzi: "No lo puedo creer. ¿Es joda? No me causa gracia. El horror. Pero 'el valor de donarse', directamente no puedo. ¿Qué?".