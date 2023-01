La reflexión de Adriana da Silva tras un “enero funesto”: “No podía respirar bien”

Pantallazo

Adriana da Silva sorprendió a los usuarios de Instagram tras compartir una reflexión en las redes sobre su salud. La actriz uruguaya le reveló a los usuarios que se fue al campo para desconectarse.

“Ayer me estaba dando unos disparos porque no podía respirar bien y hoy me tomé todo el aire que pude en el campo. ¡Así es la vida!”, comenzó la conductora en el sentido texto que publicó en las redes.

Luego, la artista le agradeció a una amiga suya por la terapia que le dio, y dijo lo siguiente: “Me vine sintiendo que en poco tiempo este mes de enero funesto, será solo una anécdota y que estoy casi lista para el retorno. Vamos a ver si lo logro. Y gracias por tu amistad de tantos años. ¡Es uno de mis grandes tesoros! ¡Te quiero mucho!”.

Enseguida de esta publicación, los usuarios le enviaron mucha fuerza y palabras de aliento a la comunicadora, deseándole lo mejor y que tenga una pronta mejoría para sanar todo lo que le está pasando.