La reacción de Taylor Swift luego de que “Midnights” batiera récord de reproducciones

Taylor Swift, la estrella de la música y reina de las swifties, lanzó Midnights, su último disco de estudio. El tan esperado álbum salió en la medianoche del viernes y, en menos de 24 horas, se convirtió en el más tocado en un único día en Spotify, indicó la plataforma musical. “¿Cómo soy tan suertuda?”, reaccionó la cantautora de 32 años en Twitter. “¿Cómo es que esto ocurrió??!?!”, agregó.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

La plataforma le dio un sorpresa a la música y a sus fans cuando anunció: “Y antes que el reloj diera las doce, Taylor Swift rompió el récord del mayor número de reproducciones en un único día en la historia de Spotify. Felicitaciones”, tuiteó la cuenta oficial de Spotify.

And before the clock could even strike midnight on October 22nd, Taylor Swift broke the record for most-streamed album in a single day in Spotify history. Congratulations, @taylorswift13 ?? pic.twitter.com/FpHfhrkqWL — Spotify (@Spotify) October 21, 2022

Midnights, el décimo álbum de Swift, marca un emotivo regreso a la senda del pop y “es la historia de 13 noches de insomnio repartidas” a lo largo de la vida de Swift, expresó en Twitter.

“Pienso en Midnights como un trabajo conceptual, con estas 13 canciones creando una imagen completa de las intensidades de esa hora mística y loca”, complementó.

“Midnights es un mezcla de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Igual que la medianoche”, prosiguió.

En Spotify, la estadounidense incluyó videos cortos para comentar lo que la desvela, y lo que la inspiró en este trabajo que ficha a su antiguo colaborador, el productor Jack Antonoff.

“La primera cosa que me mantiene despierta en las noches y me inspiró en este álbum es ... el autodesprecio”, dijo Swift encogiéndose de hombros y sonriendo. Fantasear con venganza, preguntarse qué podría haber sido, enamorarse y desmoronarse completan la lista.

Las melodías del disco se inclinan hacia el electro-pop, con el uso de sintetizadores, alejándose de la vena indie-folk de sus dos trabajos previos, evermore y folklore, que se llevó un Grammy al mejor álbum del año en 2021.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights ?? Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

La producción cuenta con la colaboración de la diva del pop Lana Del Rey, quien aparece en “Snow on The Beach”, e incluye en los créditos a la actriz Zoe Kravitz.

Fiel a su estilo, Swift recompensó a sus fans, liberando Midnights en las plataformas de reproducción digital con una versión ampliada titulada 3 am Edition, que incluye siete temas adicionales.

La espera por el disco a la medianoche fue tal que algunos seguidores en Estados Unidos, Francia y Reino Unido reclamaron que problemas técnicos les impedían escuchar las anheladas canciones en la primera hora del lanzamiento.

Muchas swifties enfadadas fueron a las redes sociales en la madrugada para publicar capturas de pantalla con mensajes de error en sus reproductores: “Algo va mal. Inténtalo de nuevo”.

En sus primeras horas, la producción fue bien recibida por la prensa anglosajona.

AFP