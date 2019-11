La reacción de Pampita luego de que Tinelli desistiera de ir a su casamiento

Pantallazo

En medio de la cuenta regresiva para que Pampita y Roberto García Moritán sellen su amor con un casamiento al que asistirán tan sólo 130 invitados (luego de medianoche asistirán más personas), Marcelo Tinelli confirmó que no estará presente.

"Quiero agradecerle a Roberto García Moritán que me llamó y a Caro también que nos llamó a Guille (Valdés) y a mí para poder ir. Yo no tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente, y soy sincero, ir a este tipo de eventos. Qué se yo... se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy", se había excusado el conductor de Súper Bailando, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Ahora, a dos semanas de que llegue el gran día (la boda será el próximo 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci), la modelo habló de la decisión del conductor: "Las invitaciones se empezaron a viralizar antes de que las mandáramos, entonces hicimos todo el chiste en Showmatch", explicó la jurado sobre las chicanas que mantuvo con Tinelli en el certamen de baile.

"Después lo invitamos formalmente con un llamado teléfonico. A él le cuesta un montón ir a eventos así porque no lo disfruta y obviamente todos mis amigos y familiares se van a querer sacar una foto con él y no es algo que sea cómodo para él", agregó en declaraciones consignadas por Ciudad Magazine.

Por último, Carolina Ardohain entendió si Marcelo finalmente no asiste a la ceremonia, aunque dejó al descubierto sus deseos: "Se entiende perfecto si no viene. Y si quiere venir, bueno, me encantaría".