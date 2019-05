La reacción de Jason Momoa al ver el final de Game of Thrones

Jason Momoa, quien participó en la primera edición de la serie de HBO, reaccionó ante el controvertido final de la serie.

Tras las criticas de los seguidores, el actor decidió hacer lo suyo y transmitió en vivo su opinión acerca del final.

El actor no pudo ocultar su decepción después de que el personaje de Kit Harington, "Jon Snow", asesinara a la reina de dragones.

Aunque Momoa no fue la única persona que demostró su descontento ante el final de la serie, argumentó que fue un pésimo y decepcionante final.

Jason Momoa had a very NSFW reaction to Dany’s death in the ‘Game of Thrones’ finale ??



(via prideofgypsies | Instagram)pic.twitter.com/xQbV2TzkwT