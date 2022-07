La pelea de Carmen Barbieri con Martin Abascal, finalista uruguayo de CCA: "Enano de m..."

Pantallazo

Chiquitas, no

Martín Abascal la rompió en Canta conmigo ahora y emocionó a todos los jurados con una canción de Marc Anthony.

Este no fue el primer reality que concursó el participante uruguayo, también estuvo en Operación triunfo y Got Talent Uruguay.

Desde las redes de Twitter, Ángel De Brito recordó que el artista charrúa tuvo una pelea mediática con Carmen Barbieri.

"El que está cantando ahora con Tinelli: Tremendo cruce entre Carmen Barbieri y Martín Abascal", escribió el periodista argentino.

Luego el conductor de LAM mostró el fuerte audio de la conductora contra el músico.

"No me puede pasar esto, no es justo. Ha sido mucho el destrato personalizado que yo pasé en la obra", le dijo Martín Abascal a la capocómica.

"La concha de tu madre, enano de mierda. Te voy agarrar y te voy hacer mas enano", fue la tremenda respuesta de Carmen.

El que está cantando ahora con TINELLI:

Tremendo cruce entre Carmen Barbieri y Martín Abascal https://t.co/h1aGoYbMwk vía @YouTube — ANGEL (@AngeldebritoOk) July 29, 2022