La participante del concurso de canto que denunció "tremenda trampa" y se fue puteando

Pantallazo

Montevideo Portal

"Cantando en casa" es el nombre del segmento que enfrenta a personas que cantan. En sus casas. Allí, Pablo Fabregat debía dar el nombre de la eliminada al concurso, pero cometió un error que costó caro. "Guada Romero, lamentablemente, por menos de un 3% queda eliminada, y Valentina Orsi de Pan de Azúcar sigue en el certamen", dijo el conductor. "Pará, pará", interrumpió Manuela Da Silveira. "Leíste al revés. Fue la gran 'La La Land'".

"¿Leí al revés? ¿Estoy tan gagá?", agregó Fabregat. "Hice la de los Óscar, qué horror". El momento fue llevado con humor por los dos conductores, pero la cosa no quedaría ahí. "Igual, yo ya lo sabía", dijo Valentina, la (ahora sí) eliminada.

"Valen Orsi ya lo sabía porque publicaron la placa antes del programa", dijo hablando de ella en tercera persona. "O sea que hicieron tremenda trampa a todas las personas que me votaron y demás. Qué divino que es su programa. Muchísimas gracias por todo. Y Guada: te deseo lo mejor porque sos lo mejor que hay en el mundo. Cantás impresionante, gurisa. Este programa es una mierda".

JAJAJAJAJAJAJAJAJA “SU PROGRAMA ES UNA MIERDA” pic.twitter.com/NuroXWQQMR — El colo de la suerte (@JoaquinNieves1) June 10, 2020

La participante, que utilizaba las redes sociales buscando los votos, las utilizó más tarde para seguir con el tema. "Les cuento que al parecer fue un error de la página y no que me habían echado, y Valentina siempre dramática pensando cosas locas", dijo en una de sus stories de Instagram.

"Chicos, la placa la publicaron una hora antes, o sea que estaba recontra arreglado que se iba a quedar otra. Y conste que no le tengo rabia a Guada, Guada es una genia. Pero la placa estaba publicada antes. Teledoce: ¡Son un desastre!".

Continuó: "La placa la publicaron antes. Una hora antes yo ya sabía que me iba. O sea que hicieron trampa y está todo acomodado. Teledoce acomoda todo", dijo hablando a cámara. "De todas formas quiero pedir disculpas por el insulto que mandé en cámara. Perdón, me salió del corazón porque yo sabía que era injusto. Sabía lo que había pasado antes, lo sabía desde la otra semana, que me iba. Y realmente es horrible que las cosas estén arregladas. Y la discriminación que se le hace a la gente del interior también es horrible. Nada más que decir. Perdón y disculpen por el insulto, yo no suelo insultar".

También compartió un texto en donde volvía a pedir perdón por sus palabras. "Sé que muchos piensan que soy mala perdedora, egocéntrica y demás, pero la realidad es que soy una persona muy dolida que fue engañada una vez más por su sueño. Publicaron las ganadoras una hora antes de cerrar la votación y hablé con el productor sobre eso, y me dijo que participara igual porque era un supuesto error. Pero el error era real. Nos engañaron a todos, a ustedes que me apoyaron y me dieron su voto y sus lindos mensajes, y a mí que busco cualquier oportunidad para poder cantar, que es lo que amo. Lo único que puedo decir es que me entristece mucho lo que pasó y no tiene nada que ver con cómo canto, cómo soy o cómo reaccioné. Piensen, si ustedes juegan un juego ¿les gustaría que les hicieran trampa? Nada más que decir. Muchas gracias a todos por su apoyo".

Montevideo Portal