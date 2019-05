La palabra de la abogada de Thelma Fardín tras polémica con Darthés

Pantallazo

Fernando Burlando hizo declaraciones fuertes declaraciones en Pamela a la Tarde que desató una nueva polémica con el caso de Darthés contra Fardín.

El abogado del actor afirmó según su cliente la violación "no ocurrió" el acto sexual y que en ese momento Thelma Fardín "salía con otra persona mayor de edad (por Juan Guilera) y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés".

Al escuchar esto, la abogada de Thelma Fardín Sabrina Cartabia hizo una catarata de tuits en las redes: "Se previeron principios de valoración probatoria en casos de violencia sexual, y concretamente sobre los actos respecto de los cuales no es viable inferir el consentimiento de la víctima. Regla 70. a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima".

"El uso de estas reglas es garantía de investigaciones con perspectiva de género y libres de estereotipos que discriminan a las sobrevivientes de violencia sexual. Las defensas legales que recurren a mitos sobre la violación son revictimizantes y tan dañinas como ineficientes. #NoesNo", cerró la letrada de la actriz.

