La palabra de Carmela Hontou en televisión: "A mí esto me ha hecho mucho daño"

En estos últimos días, la producción de "Santo y Seña" estuvo promocionando la palabra de Carmela "en exclusivo" para el canal de la calle Paraguay.

Según pudimos saber, por intermedio de su abogado, el doctor Renato Etcheverría, más de 28 medios de televisión, radio y prensa escrita de Uruguay, Argentina, y otros países como Estados Unidos, España, México, Brasil, Alemania, Paraguay, Italia y hasta un equipo documentalista internacional, habían solicitado una entrevista a la diseñadora, a partir del informe del Instituto Pasteur que afirmaba que la circulación del virus en Uruguay comenzó a fines de febrero, fecha que Carmela estaba en Madrid.

Ignacio Álvarez, sentado en el estudio, emitió un audio grabado, donde la diseñadora decía con voz quebrada: "Hola Nacho y Patricia, ¿cómo están? Aunque no nos conocemos personalmente, quise enviarles este audio, porque luego del otro domingo, la verdad que lo que han hecho (por el informe), de investigación frente al caso mío. No tengo palabras de agradecimiento sobre ustedes dos, y sobre todo el equipo, lo que han investigado y sacado a luz, como este virus nos está azotando y como entró a nuestro país. Es que se han dicho tantas mentiras y tantas barbaridades que me han difamado, inventado lo que quisieron, tanto los periodistas como las redes sociales sin conocerme".

Más adelante, fue directo al impacto que le provocó: "A mí esto me ha hecho mucho daño, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, voy a la parte emocional. No encuentro justificación para quienes hicieron esto, y tampoco entiendo la motivación para la cantidad de mentiras, (que) una tras otra se repitieron durante estos meses".

Comentó, además, que empezó a retomar su vida: "A partir del programa de ustedes pude salir a la calle nuevamente, ya con mi enfermedad superada hace casi dos meses, ya que seguía con muchos miedos, que sigo hasta el día de hoy. Mi primera salida que fue con mucho miedo, fue a un comercio, cubierta por supuesto, más de una persona me paró para preguntarme si era fulana de tal, sin conocerme y que me dijeron que habían visto la realidad de mi caso y que no podían creer como podía haber sufrido tanto daño. Que ni me conocían, y me dieron su aliento, me dio mucha fortaleza ese día. Yo ahora estoy más tranquila, por supuesto que no he superado todo esto, por supuesto que me costará mucho, pero soy una persona fuerte y ante todo de lucha".

Álvarez hizo un comentario sobre el rol del periodismo en general, y sobre la decisión tomada por la producción de "Santo y Seña" con los riesgos que la "Investigación Carmela" podría acarrear.

por Gustavo Descalzi