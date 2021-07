Pantallazo

La nueva vida de Silvina Luna en Panamá: "Me encontré y me enamoré de este lugar"

Silvina Luna impacta con un profundo texto de su nuevo cambio espirtual en Panamá.

"Cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexion con la naturaleza y conmigo misma. Imaginaba cómo y dónde podria ser, diferentes escenarios y pequeñas acciones que me llevarían hacia lo que queria lograr (Imaginar lo que querés creo que es el primer paso para el rediseño)", comienza la actriz.



"A fin de año llegué a este lugar, hacía 4 años que venía de vacaciones,pero esta vez sentí que era una oportunidad para quedarme, y probar aquello que habia imaginado", agrega la panelista.



"Me terminé enamorando de este lugar, me encontré, y conocí un grupo de amigos con valores similares y busquedas compatidas (llevar a la acción y buscar aliados para lo que querés puede ser un gran segundo paso en el rediseño)", sostiene.



"Hoy decido transitar mis días aquí, encontré una oportunidad para desarrollar mis proyectos personales y profesionales.Hoy les comparto una linda tarde que pasamos con amigos en conexión con la naturaleza desde Bocas Toro", concluye Silvina.