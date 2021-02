La lucha de Nazarena: : "Estoy en esos días de mierda intentando no 'pichicatearme'"

Pantallazo

En Instagram Nazarena llama la atención con una inesperada confesión y su lucha para no automedicarse.

"¡Me duele la cabeza de una manera!. Hace días, porque empecé con mi período de migrañas y estoy en esos momentos, en esos días mierda donde me empieza a doler la cabeza por nada. Empiezo el día así y termino el día de la misma manera", comienza la actriz.

"Estoy tratando de no 'pichicatearme', de no meterme 'papota', porque me dieron a entender que me estaba haciendo un poco adicta al Ibuprofeno...", cierra Nazarena.