La historia de la entrevista del Príncipe Andrés sobre Epstein llega al cine

La historia sobre cómo el canal BBC obtuvo la entrevista del Príncipe Andrés en la que habló sobre su relación con Jeffrey Epstein se convertirá en una película que llevará por título Scoop (Exclusiva) y podría estar protagonizada por Hugh Grant, según informó el medio Deadline y consignó EFE.

El portal de noticias de Hollywod cita como fuentes al guionista Peter Moffat (Your Honor) y a la productora Hilary Salmon, de The Lighthouse Film & Television, quienes dijeron que esperan empezar a rodar la película en noviembre y que todavía no han elegido un director ni han comenzado a hacer un casting.

Por su parte, Moffat señaló que el contenido de la película ahondará en cómo la BBC obtuvo la primicia de la entrevista de 2019 con Andrés de Inglaterra, que desencadenó su retirada de la vida pública; el trabajo entre bastidores para llegar a grabarla, y la cuestión sobre por qué el hijo de Isabel II accedió a ser interrogado.

Scoop estará basada en Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interview (Exclusivas: entre los bastidores de la entrevista más impactante de la BBC), un libro que narra la historia de la entrevista con Andrés de Sam McAlister, una de las exproductoras del programa Newsnight, que estuvo en el equipo que la consiguió.

En la larga entrevista con la BBC, el príncipe apenas mostró compasión por las víctimas de los abusos de Epstein, llegó a sugerir que su amistad fue beneficiosa para sus contactos empresariales y negó conocer a Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual cuando ella era menor de edad.

La entrevista puso a la opinión pública en contra del tercer hijo de la monarca británica y generó tal presión mediática que en poco más de una semana este tuvo que anunciar su retirada de la vida pública, el primer episodio de una caída en desgracia que continuaría con su imputación en Estados Unidos por abusos sexuales.

Giuffre sostuvo que conoció al príncipe por ser una de las víctimas de la trama de tráfico sexual supuestamente organizada por Epstein —que se suicidó poco después de ser arrestado en julio de 2019— y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, recientemente condenada por proporcionarle menores para abusar de ellas.

El caso fue sobreseído este pasado marzo, después de que ambas partes llegaran a un acuerdo extrajudicial definitivo en el que varios medios británicos apuntan que el príncipe pagó a Giuffre unos 15,7 millones de dólares.

Basado en EFE