La gratitud de Ke Huy Quan y el celular de Quinta Brunson: perlas de los Globos de Oro

Pantallazo

El cineasta Steven Spielberg fue uno de los más aplaudidos durante la gala de los Globo de Oro, celebrada anoche en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Además de recibir ovaciones, el director de The Fabelmans fue el destinatario de una de las alocuciones más emotivas de la velada. Ocurrió cuando subió al escenario Ke Huy Quan, quien ganó el premio a mejor actor de reparto por el filme Todo a la vez en todas partes. El intérprete agradeció visiblemente emocionado su premio al Spielberg, quien le dio su primer papel en el mundo del cine cuando era tan solo un niño, en la película Indiana Jones y el templo maldito.

“Me educaron para no olvidar a quien me dio mi primera oportunidad, así que me ha encantado ver a Steven Spielberg. Me he pasado muchos años pensando que lo que había hecho de niño era lo mejor que iba a hacer. Treinta años después, dos personas me dieron la oportunidad de volver a intentarlo. Todo lo que me ha ocurrido desde entonces ha sido increíble”, dijo el actor, según recoge la web especializada Vanitatis.

Otro de los momentos más icónicos de la noche lo protagonizó la actriz Quinta Brunson, premiada como mejor actriz en la categoría musical o comedia televisiva, por su rol en Abbott Elementary.

Brunson subió al escenario para recoger su estatuilla y, con los nervios del momento, Bassett se olvidó de apagar el teléfono y subió con él encendido al escenario: “Lo siento, es que me están enviando muchos wasaps”, dijo nerviosa mientras trataba de apagarlo.

Como colofón, Eddie Murphy recibió el premio honorífico y aprovechó su discurso para reflexionar sobre la salud mental y acabó haciendo referencia a uno de los momentos más sonados de los Oscar de 2022: la bofetada que atizó al comediante Chris Rock, presentador de la gala. “Paguen sus impuestos, ocúpense de su asuntos y ¡no mencionen el nombre de la mujer de Will Smith!”, exclamó.

Listado completo de los ganadores en la 80 edición de los Globos de Oro

CINE ====

Mejor película dramática: The Fabelmans de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: The Banshees of Inisherin de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por Elvis

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por Tár

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por Everything everywhere all at once

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por Everything everywhere all at once

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Mejor director: Steven Spielberg por The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por Babylon

Mejor canción original: Naatu Naatu por RRR

Mejor película animada: Pinocchio de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: Argentina, 1985 (Argentina)

TELEVISIÓN ==========

Mejor drama: House of the Dragon

Mejor serie de comedia o musical: Abbott Elementary

Mejor miniserie: The White Lotus

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por Yellowstone

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por Euphoria

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por Abbott Elementary

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por Abbott Elementary

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por Ozark

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por Black Bird

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por The White Lotus

PREMIO Cecil B. DeMille: Eddie Murphy.

EFE