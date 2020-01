La fuerte reacción del Chino Darín cuando le nombraron a Valeria Bertuccelli

Pantallazo

En junio de 2018, Valeria Bertuccelli desató un gran escándalo al revelar que Ricardo Darín la había maltratado cuando trabajan juntos en la obra Escenas de la Vida Conyugal. En aquel momento el salió a negar las acusaciones, pero el drama aún persiste. Tal es así que su hijo, el Chino Darín, fue consultado recientemente por ese tema, ¡y su reacción sorprendió a todos!

El joven actor brindó una breve entrevista al ciclo Intrusos, conducido por Jorge Rial, donde habló de su romance, sus vacaciones familiares y no pudo evitar una consulta sobre la excompalñera de elenco de su padre. "Estoy muy contento, de vacaciones y en familia, con una relación afianzada", arrancó explicando sobre su presente.

"Podemos disfrutar de tiempo ocioso juntos, que es algo que pocas veces nos pasa porque nos toca compartir que cuando uno está laburando el otro viaja a verlo, y en este caso pudimos coincidir en vacaciones y es buenísimo. Siempre sigo laburando acá y también en Europa cuando puedo, qué sé yo", continuó el novio de Úrsula Corberó.

"La verdad es que no sé qué va a pasar, depende de lo que pase en el futuro", indicó. "Intento vincularme con proyectos de distintos pagos y estoy con mucha suerte, viviendo un gran momento. Está buenísimo y hay que saber valorarlo porque no siempre es así y laburar para que siga sucediendo. Es un privilegio", agregó.

Entonces, el notero trajo le recordó la polémica de su papá con Bertuccelli. "Me contó tu papá hace poquito tiempo, me dijo: ‘hay cosas que para mí son una mochila, como lo de Valeria'". Luego agregó una frase más pero no pudo completarla dado que el Chino comenzó a alejarse. Mientras lo seguían el intérprete disparó entre risas: "No, andate a ca... tuviste tu oportunidad".