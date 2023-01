La fuerte frase de Patricio Giménez a las personas que lo criticaron por vivir en Uruguay

Pantallazo

Patricio Giménez fue unas de las tantas celebridades argentinas que los tiempos de la pandemia por COVID hicieron la cuarentena en Uruguay. Esta actitud del cantante de instalarse en Punta del Este, le generó muchas críticas de varios colegas del medio artístico argentino, entre ellos, Jorge Rial.

“Para ser jubilado hay que aportar. Para aportar hay que trabajar. No cumple ninguno de los requisitos. Igual, por acá, nadie lo extraña”, fueron las palabras que le dijo el conductor en su momento al artista por radicarse en Maldonado.

El hermano de Susana Giménez estuvo de invitado en el programa de Algo Contigo. Allí, el músico estuvo sin pelos en la lengua y dijo una fuerte frase contra las personas que lo criticaron por dejar Argentina y venirse a vivir a Uruguay.

“No me banco un montón de cosas, que en otro contexto te bancás y pagás sabiendo que te están robando, te callás. Todo eso ya no es parte de mi vida, ni lo acepto, ni lo permito. Como yo no puedo cambiar una realidad entera, cambio la mía. Me busco el lugar que más se adapte a lo que yo necesito. Hoy por hoy, yo encuentro paz en Punta del Este”

Luego, Patricio se refrió a los comentarios negativos que recibió de varios colegas del medio del espectáculo rioplatense por instalarse en Punta del Este. “Me succiona un testículo. Creo el perdón tendrían que pedir la gente que votó a los que destruyeron el país o viven del estado. Tuve que salir de mi país y dejar de ver a gente que amo para encontrar paz, eso es un precio caro. Toda la vida tuve la suerte de vivir de lo que quiero. (...) la administración de Argentina hace muchísimas décadas que es muy mala y nos ha hecho mucho daño”, sentenció picante Giménez.

Conversamos en exclusiva con Patricio Giménez sobre su vida en Uruguay ???? ''Hoy por hoy, yo encuentro paz en Punta del Este'', dijo y agregó ''Creo que la administración de Argentina hace muchísimas décadas que es muy mala y nos ha hecho mucho daño'' ? pic.twitter.com/u2fU0QX5wR — Algo Contigo (@AlgoContigo4) January 4, 2023