La foto de Selena Gómez y Hailey Bieber que dejó boquiabiertos a los fans: ¿está todo ok?

Pantallazo

Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas en la Gala del Museo de la Academia en Los Angeles, Estados Unidos, y desconcertaron a los internautas. Y es que la exDisney fue novia durante muchos años de Justin Bieber, quien desde setiembre de 2019 está casado con Hailey.

Sin embargo, las imágenes que han circulado por redes en estas últimas horas podrían desmentir esta supuesta rivalidad que se generó entorno a ellas.

El artista canadiense y la protagonista de Los hechiceros de Waverly Place vivieron un intenso y conflictivo vínculo lleno de terceros en discordia, mentiras, rupturas, y reconciliaciones, que comenzó en 2011 y culminó meses antes de que el que el cantante de “Baby” contrajera matrimonio con la modelo estadounidense.

Selena ha contado muchas veces en medios, lo dolida que quedó y lo mucho que la afectó el noviazgo con Justin, que además se convirtió en una de las relaciones más mediáticas de la última década. Esto desató la furia de sus seguidores, quienes siguieron de cerca todas las etapas por las que pasó el tormentoso vínculo.

Pero las críticas no fueron solo para Justin, sino que Hailey también fue atacada tanto por fans, como por medios de comunicación. Recientemente, se refirió en una entrevista a la relación de su esposo con Selena Gomez y dijo que “nunca tuvo una relación con él” cuando estaba con ella. Asimismo, aclaró que nunca le “robó” el novio a la cantante de “The Heart Wants What It Wants”.

“Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera”, valoró y agregó: "Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”.

Las fotos que retratan a Hailey y a Selena abrazadas y sonrientes, dejan entrever que, contrario a lo que la mayoría creía, hay buena onda entre las dos y que la enemistad entre mujeres por un hombre es cosa del pasado.