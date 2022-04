La familia de Tini tras romance con De Paul: "Les preocupada que fuera la segunda China"

Pantallazo

El romance de Tini con Rodrigo De Paul destapó una olla impensada en el comienzo de la relación de la pareja.

En el programa de Socios del espectáculo, Paula Varela agregó nueva información de la opinión del entorno más cercano de la cantante argentina y su noviazgo con el deportista.

"La familia estaba muy preocupada después de lo que le pasó a la China, y el escarnio público que sienten que vivió con esta situación, de que Tini no sea la segunda China Suárez", explicó la panelista.

"Tenían mucho miedo de eso. Por eso también ciudaban mucho las formas y los tiempos", concluyó periodista.

Fue así, que Karina Iavícoli acotó otro dato del inicio del vínculo entre De Paul y Tini.

"Cuando lo conté en Intrusos en octubre no lo quise decir porque De Paul estaba con Camila. Entonces di a entender que estaba empezando una relación con alguien. Pero me pareció que no daba decirlo, porque Rodrigo y Camila todavía estaban juntos, y el bebé tenía meses. Y en el medio estaba la China", aseguró la panelista.

"No entiendo todo este blindaje que se hizo y se hace en torno a Tini. Porque se pudo haber enamorado. Si está bien o está mal es una cuestión moral. Cada uno verá con la almohada cuando duerme si se siente bien con lo que hizo o dejó de hacer", reflexionó Karina Iavícoli.