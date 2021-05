La experiencia fallida de Coco Sily con el sexo virtual: "Mirá cómo terminaste, gordo"

Pantallazo

El actor revela que "fracaso" en ese acto erótico y que "uno prueba para probar, pero que no funcionó".

En el pograma de Susana Roccasalvo, Coco Sily relata con lujo de detalles su experiencia con el sexo virtual.

"¡Fue un fracaso, Susana! ¡Fracasé! Fue con alguien que no conocía", comienza el actor.

"En un momento le dije que la adoraba pero que eso no estaba funcionando", agrega el humorista.

"Nos terminamos riendo los dos. Uno prueba para probar y la verdad es que no funcionó. Cuando me fui a dormir, me reía solo, diciéndome 'Mirá cómo terminaste, gordo'", sostiene el comediante.

"No creo que haya un solo programa que pase un video mío", finaliza Coco.