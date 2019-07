La doctora Polo admitió que la mayoría de los participantes de "Caso Cerrado" son actores

Pantallazo

"Los casos están basados en hechos reales, aunque muchas veces no vienen las personas del problema. Lo que importa es el análisis", dijo.

La doctora Polo lleva 18 años al aire con "Caso Cerrado", el programa de televisión que se emite en más de 20 países y que cuenta con una gran popularidad entre la comunidad hispana de Estados Unidos.

Este show de tribunales, donde ella sirve de árbitro para resolver demandas (reales o ficticias) atrae la atención de un millón de latinos en televisión y otros siete millones en el canal oficial en YouTube.

"No sé por qué la gente se engancha. Podría ser mi forma de manejar los casos. Hay una magia difícil de explicar: si yo tuviera la respuesta, hubiéramos hecho diez mil shows más", contó en entrevista con BBC Mundo.

Polo afirmó que cuando se apagan las cámaras no es una mujer muy distinta. "Yo soy lo que ves en 'Caso Cerrado'. Si vienes a contarme un problema, es porque quieres que te diga mi opinión. Como persona soy de pocos amigos y bastante hermética".

En 1961, cuando tenía solo 2 años, emigró junto a sus padres desde Cuba a Estados Unidos. Consultada sobre el tema de la migración en la actualidad de su país adoptivo, no tuvo pelos en la lengua. "Trump es lo más horrible que le ha sucedido a Estados Unidos en los últimos 50 años. Me molesta que tilde a todos los latinos de criminales y violadores. Este país está viviendo un ambiente muy negativo, que me entristece".

Cuando comenzó con su programa, se llamaba "Sala de Parejas" y solamente abordaba problemas conyugales. El formato fue exitoso hasta que la temática empezó a quedar pequeña. "Ya la producción no sabía si poner parejas de perritos o parejas de qué".

En 2004, Polo propuso a Telemundo cambiar el formato y diversificar los casos. Mientras tanto, en el mundo real dejó de practicar el derecho hace casi veinte años. "La gente piensa que porque trabajo en televisión voy a levantar el teléfono para llamar al senador fulano de tal y decirle: 'Mire, yo tengo un fan que tiene un problema migratorio'. No tengo esa facilidad".

Acerca de las razones para que una persona cuente su vida privada en televisión, señala el dinero y la atención. "¿Tú no estás viendo que hoy en día la gente quiere ser famosa, aunque sea por cinco minutos?".

"Todo el mundo es youtuber o influencer. Yo creo que al ser humano intrínsecamente le gusta que le presten atención. Verse propagados, repetidos, que los aprueben, que los miren. Hoy tenemos todas las plataformas para eso".

Polo no niega que muchos de los participantes del programa son actores, algo que el público fue descubriendo. Ella misma se sorprende de las capacidades actorales de algunos de ellos. "Hay tantos actores buenos, que yo me quedo lívida. El Oscar está en la calle".

Buscando en Internet es sencillo encontrar una agencia de audiciones que busca latinos para participar en "Caso Cerrado" a cambio de pasajes de ida y vuelta a Miami, tres días en un hotel y comidas, más una suma de entre 200 y 250 dólares.

"Los casos sí son reales o están basados en hechos reales, aunque muchas veces no vienen las personas del problema. Pero lo que importa es el análisis que hacemos de los problemas, lo que estamos reflexionando".

Agregó: "Los casos a veces ya están escritos por un grupo de productores, que siempre están en la calle escuchando las tendencias de hoy. Ellos también sacan los problemas de las noticias, de casos que están pendientes por resolverse en la Corte Suprema, de las redes sociales y las rarezas que están pasando en internet, que nos abrió un mundo de casos diferentes".

Los actores se presentan a un casting, donde los productores ayudan a hacer más creíbles los personajes. "Muchas veces el productor se sienta con el participante, le pide que hable de su vida, de los conflictos que ha tenido y si le ha pasado algo similar al conflicto en cuestión. Esa fórmula ha funcionado muy bien. Lo hace lucir todo muy genuino".

En esos casos, el dictamen de la doctora Polo es simbólico. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de casos reales y para ellos es obligatorio cumplir con los veredictos.

El programa tuvo una transición en los últimos tiempos. "Hubo un momento donde sí había muchos golpes, porque eso es lo que le gustaba a la gente. A mí que me perdone el público, pero a ellos les gustan las cosas morbosas. Y mientras más morbosas, más las miran".

Y a quienes no le ven utilidad al programa, pidió que cambien de canal. "No tienes por qué mirarlo si te parece una grosería. Si dentro de todas las lecciones y reflexiones en lo único que te quieres fijar es en la porquería, hazlo. Pero nadie te obliga. Ese es el producto y tiene su valor. El que sepa encontrar ese valor, ahí se engancha y ahí se queda".