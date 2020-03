La divertida cuarentena de Susana Giménez: “No sabía prender el horno, pero hice un pollo"

Pantallazo

Siguiendo a rajatabla el aislamiento obligatorio que hay en Argentina, Susana Giménez detalla en Nosotros a la mañana que es toda una ama de casa y experta en la cocina.

"¿Vos querés saber qué hago yo en casa? Hoy hice de todo. Uno tiene que planear un schedule (calendario) casero. Te levantas a tal hora, te bañás, te ponés las cremas, lees el diario, ves los teléfono y voy a la computadora", detalla la diva de su cuerentena.

"También juego a muchos juegos en la computadora, estoy leyendo y me dio por limpiar, por tirar todas las cosas que uno guarda al cohete", agrega.

"Me hice un café, que no me salía. Me gasté toda la caja de café. Se me arrugaban todas las cositas (cápsulas) y el café no salía. Al final me salió, pero gasté como 10. ¡Y no lo vas a poder creer! Yo tampoco; porque hice un pollo. Está en el horno. Me dijeron que lo ponga una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Esperé que bajara Diolinda, que trabaja conmigo, vive acá y no se fue a su casa. Estamos las dos. Entonces, cuando bajó, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", cierra bien divertida la conductora.