La divertida anécdota de Hugh Laurie mientras buscaba “la capital de Uruguay” en internet

El conocido actor británico Hugh Laurie, quien encarnó al Dr. Gregory House, parece que estaba buscando cómo se llama la capital de Uruguay, o quizás sea el ejemplo genérico de país desconocido que se usa en Inglaterra para los tuits irónicos.

"Vaya, la publicidad es simplemente feroz. Te conectás a Internet para averiguar la capital de Uruguay, hacés un click equivocado y te compraste un reloj, o un monopatín eléctrico, o NO PODÉS CREER cómo luce alguien ahora", escribió con humor.

Más allá de la graciosa anécdota, ¿estará pensando pasar el verano en Montevideo? ¡Te esperamos, Hugh!

Blimey the advertising is just ferocious . You go online to find out the capital of Uruguay, make one false click, and you've bought a watch, or an electric scooter, or you're not BELIEVING what somebody looks like now.