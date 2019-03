La descontrolada noche de Luis Miguel: orgías y excesos

Pantallazo

No me puedes dejar así

Después de varios shows e Argentina, Luis Miguel se quedó un día más en el país vecino debido a una noche de descontrol y excesos que repercutieron negativamente en su salud.

En el programa Involucrados, Luis Ventura detalló la alocada velada de Mickey en el Faena: "Hay un informante que me empezó a dar datos que coincidían con información que yo tenía. El responsable de esos excesos es una persona mexicana, que es el dueño de las chicas y los excesos. Se le fue la mano y a la madrugada empezó a tener taquicardias, problemas respiratorios. Luis Miguel se iba a ir ayer, pero se va hoy del país, demoraron la salida por este tema".

"Hay una mujer que lo acompaña hace años Urbana quedó desencajada porque lo conoce y lo vio mal. El jacuzzi estaba desbordado, lo llevaron al baño para reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento", agregó el periodista.

"Esto empieza en el momento que desaparece su novia Moli, que ponía condicionamiento a los descontroles de Luis Miguel. Esa noche estuvo Karina Jelinek con una amiga en el hotel, esa noche hubo multisexo, en la habitación 601. Karina me dice que se fue a las 2.30 de la mañana sin haber visto a Luis Miguel. A mi me dicen que nunca la vieron salir, no se si participó de eso. Eso fue el sábado", señaló Ventura.

"Esto se repitió del martes para miércoles, le dieron los primeros auxilios hasta que llegara la urgencia", finalizó Luis.