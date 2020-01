Pantallazo

La defensa de Abigail Pereira a una chica trans que no pudo ingresar a un boliche en Pando

El pasado domingo Sabrina López, una joven trans de Pando, contó en su cuenta de Facebook un episodio que vivió en el boliche Lapsus de su ciudad en la noche del sábado.

"Decidimos ir con unas amigas a festejar mi cumpleaños al nuevo boliche que está en Pando donde antiguamente era el 7A y ahora es LAPSUS, cambió de nombre, pero sigue siendo el mismo dueño quien no me permite entrar al boliche alegando que el sólo era el dueño del 50% y que el ingreso de las personas no dependía de el", comienza su descargo la joven.

"Suerte que en ese momento tenía 4 testigos conmigo que me van a servir para la demanda que vamos a ejecutar contra el señor dueño. Ya el año pasado quise ir en varias ocasiones cuando el nombre era otro y tampoco me permitió el ingreso. Ayer antes de concurrir al boliche le escribí preguntando si permitían el ingreso a chicas transexuales para evitar volver a pasar el mal momento que pasé en otras ocasiones y sin mediar palabras me eliminó y bloqueó sin contestarme", agregó Sabrina, junto a capturas de pantalla del chat privado con los administradores de la discoteca.

"Anoche fui y tampoco me dejó entrar. Si alguien vio o vivió algo parecido, agradecería que se comunique conmigo para adjuntar más denuncias a la carpeta que vamos a presentar con mis abogados el día martes. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos", concluyó la joven.

La historia de Sabrina viajó a Miami y Abigail Pereira decidió tomar cartas en el asunto y escribir al boliche en defensa de la joven.

"Buenas tardes, me llega a Miami la información de que admiten personas trans, por lo tanto, vas a tener que poner en la puerta especificando cuáles son los requisitos de admisión de tu maravilloso boliche, bien clarito en letra grande, si no, incursionás en discriminación explícita, penada por la ley uruguaya", destacó Pereira en el mensaje privado.

Luego, Pereira advirtió al local bailable que, de no retractarse, estaba dispuesta a brindar a Sabrina la ayuda de abogados especializados en temática inclusiva.

Natalia Favretto, hermana del dueño del local, respondió al mensaje de Pereira y aclaró que a Lapsus "entran chicas y chicos trans, travestis y gays". "No solo son clientes de siempre, algunos son incluso amigos. De hecho, tenemos un equipo de trabajo conformado por excelentes personas que son gays", agregó en su respuesta.

Luego, la mujer detalló que Sabrina habría concurrido al local cuando aún no estaba abierto. "El local solo se reserva el derecho de admisión con personas conflictivas, nada tiene que ver con su género o condición económica", especificó, y aclaró que en caso de recibir una demanda por parte de la joven, el boliche realizará una contrademanda por daños y perjuicios.