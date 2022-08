La crisis de Nati Yoffe por filetear un pescado en MasterChef Uruguay: angustia y llanto

Pantallazo

El programa de MasterChef Celebrity Uruguay estuvo cargado de mucha tensión y emoción.

El equipo verde recibió nuevamente la visita de Narda Lepes y algunos participantes tuvieron algunas complicaciones en la cocina.

Una de las que tuvo problemas con la proteína fue Nati Yoffe, quien entró en llanto porque le costó un montón filetear el pescado.

"Arranco por lo mas fácil que es filetear el pescado. Trato de darle fuerte y no puedo. Entrar a cortarle la cabeza y todo...", comenzó en las entrevistas la conductora.

"Me empieza a venir como una crisis. Tengo que dejar todo y me empiezo como angustiar. No puede ganarme este pescado", explicó la modelo.

"¡Perdón! ¡Qué vergüenza!", le dijo la modelo secándose las lagrimas a Narda Lepes

"Viene Narda, mi salvadora y me trata de ayudar un poco para filetear el pescado", agregó la emprendedora.

Sin embargo, pese a la ayuda de la cocinera argentina Nati Yoffe no logró sorprender al jurado y fue la nueva eliminada del reality.