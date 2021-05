La contundente respuesta de Paulina Cocina a una seguidora: “¿Quién te creés que sos?”

Pantallazo

Este jueves Paulina Cocina fue tendencia durante todo el día en Twitter y todo tiene una explicación.

La youtuber de cocina comentó a través de stories de Instagram que llevaba días sin ganas de hacer el esfuerzo de ser buena e invitó a sus seguidores a hacerle las preguntas que quisieran que ella iba a responder con total sinceridad.

"Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa.... ¿Ghosteo? ¿Sí o no?", fue la consulta de una seguidora. [N. de la R.: "Ghostear": dícese de desaparecer o dejar de responder a alguien con quien se tiene un vínculo fluido].

Completamente indignada, Paulina fue contundente en su respuesta: "¿Quién carajo te creés que sos?. Escuchá lo que estás diciendo: ‘Siento que una persona con la que estoy, me ama; ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?'. O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar: ‘¡Ay!, me parece que me quiere, lo ghosteo, sí o no'? ¿Quién sos?", disparó.

"¿Cómo te llamabas? ¿Tu nombre era...?... ¿Te dio miedo de que diga tu nombre? Te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses", cerró.