La columna repasa el calendario de actividades del Club Mortadelo y Filemón Uruguay

Siete días en el multiverso

He tenido muchas actividades en la vida. He ostentado innumerables cargos públicos y he comandado fuerzas misteriosas que jamás salieron en las noticias. Sin embargo, el puesto que me genera más orgullo en estas casi cuatro décadas es el de vicepresidente del Club Mortadelo y Filemón Uruguay.

Desde su fundación, un grupo numeroso de trabajadores realizó actividades solidarias, de esparcimiento y algunas (hay que decirlo) de desestabilización de gobiernos democráticos en puntos importantes para la macroeconomía global.

En cuanto a las actividades abiertas para todos los socios, el benemérito presidente don Roberto Lagos tuvo a bien de enviarme en las últimas horas el calendario de actividades para el resto de este mes y para todo el mes de setiembre.

* * *

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO-SETIEMBRE

25 de agosto: Un nuevo aniversario de la declaratoria de la independencia de Bruguera filial España.

28 de agosto: Reestructura general del empapelado de la casa de nuestro vicepresidente.

29 de agosto: Interpretación del himno del Club Mortadelo y Filemón ante la embajada búlgara, con motivo de los 35 años de la edición de "La caja de los 10 cerrojos" editada en idioma búlgaro. Horario a confirmar, ya que Bulgaria está con horario de verano y se corre una hora todo.

30 de agosto: Conteo final de las apariciones del súper Vicente en las aventuras de Ibáñez dibujadas entre abril de 1988 y enero de 1995.

3 de setiembre: Limpieza general de lomos de los tomos de SuperMortadelo.

4 de setiembre: Limpieza del trapo con el que se limpiaron los tomos de SuperMortadelo.

5 de setiembre: Visita guiada a la sede del Club Mortadelo y Filemón Uruguay a cargo de su presidente y vicepresidente en funciones.

10 de setiembre: Papeleo, mucho papeleo.

13 de setiembre: Convocatoria abierta a todos los candidatos presidenciales a disertar sobre la influencia del cómic español en la cultura uruguaya y cuál será la participación de Mortadelo y Filemón en la estructura programática de los diversos partidos políticos.

14 de setiembre: Lanzamiento de la Campaña Vivir sin Mortadelo y juntada de firmas para evitar que se acaben las revistas Mortadelo en Ruben o Librería del Cordón.

18 de setiembre: Celebración del primer congreso "Ofelia" sobre obesidad y problemas de alimentación en el Club Mortadelo y Filemón Uruguay con entrada gratuita.

19 de setiembre: Festejo del Día mundial del Disfraz. Las actividades empiezan temprano en la mañana ocultándonos en lugares donde nadie se dé cuenta de que estamos.

21 de setiembre: Inauguración del Primer Museo Mortadelo y Filemón de Sudamérica en la sede del Club Mortadelo y Filemón Uruguay. El mismo estará cerrado al público hasta tener la habilitación de la IMM y el apoyo (y sobre todo mucha guita) de algún fondo concursable o alguna que otra institución que quiera apoyar este Club totalmente desfinanciado y deficitario.

22 de setiembre: Se inicia la campaña anual de socios del Club Mortadelo y Filemón Uruguay. En un breve acto inaugural el vicepresidente donará todo su patrimonio al Club con asesoría legal y totalmente contra su voluntad.

* * *

La última de las actividades no me hace mucha gracia. Mientras tanto, repasemos las noticias más importantes del mundo pop y del mundo ñoño (o sea, del mundo poño).

¡Por el poder de Mallrats!: Kevin Smith estará al frente de una secuela animada de He-Man y los Amos del Universo que emitirá Netflix. Cualquier cosa puede pasar.

Guardianes del Escuadrón: La nueva película de El Escuadrón Suicida con James Gunn a la cabeza incorporó a Fluga Borg en un rol misterioso. Empiecen a filmar de una vez.

El regreso del Titanic: Michael Mosley será el taimado Doctor Light en la segunda temporada de Titans, que arranca en breve en DC Universe, el Netflx de DC. Esperemos que, una vez terminada, llegue a Netflix.

Furiosos de la Galaxia: Michael Rooker (Yondu en Guardianes de la Galaxia) será un tal Buddy en la novena entrega de Rápidos y Furiosos. Décima si contamos la pochoclerísima Hobbs & Shaw.

Pío, pío, pa: Katie Cassidy de Arrow dijo que le pidió a la CW que produzca un programa televisivo de las Birds of Prey, el supergrupo de DC cómics formado por chicas que integran, entre otras, Black Canary y la Cazadora. Se viene la película, así que las chances son escasas.

Un comediante suelto: Tracy Morgan se sumó al elenco de Un príncipe en Nueva York 2, con Eddie Murphy volviendo a interpretar al mandatario de la ficticia república africana de Zamunda.

No me hagas reír: Todd Phillips, director de la película Joker (candidata a llevarse los 24 Óscars del año que viene), dijo que estaría dispuesto a encarar una segunda parte siempre y cuando Joaquin Phoenix le dijera que sí.

Voto castigo: Garth Ennis volverá a Marvel con dos miniseries protagonizadas por el Punisher. La primera es Soviet con Jacen Burrows en dibujos, y la segunda Get Fury, con arte de Goran Parlov.

El fin de la Maravilla: G. Willow Wilson dejará de ser la guionista del cómic de Wonder Woman en unos meses, dejando en su lugar a Steve Orlando (el de la brillante Midnighter). Orlando ya había participado en fill-ins.

Ignacio Alcuri casi se olvida de firmar la columna de esta semana.