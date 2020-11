La carta de puño y letra de Charly García para Maradona: “Esperame ahí”

Pantallazo

Say no more

Tras la muerte de Diego Armando Maradona este miércoles 25 de noviembre, a los 60 años, sus amigos lo han despedido de todas las formas posibles.

Cantos, rezos, fotos... Y cartas. Una muy especial fue la de Charly García quien, de puño y letra, le dedicó sentidas palabras a quien fuera su amigo.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: ‘¿Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra?'. Al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas'... Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí... invita la casa. No te equivoques con el paraíso", dice la epístola.

Para rematar, una anécdota graciosa que vivieron con Mick Jagger: "¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘¿Éste no es el que juega al vóley?'. ¡¡¡Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you".