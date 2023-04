La anécdota de Pachu Peña con Enzo Francescoli: “No lo podía creer; un crack”

Pantallazo

Pachu Peña estuvo de invitado en el programa de Copiloto de lujo, VTV y Undertake TV. El humorista argentino se encuentra en Uruguay donde estrena la obra de Un plan perfecto el 28, 29, 30 de abril y el 5,6,7 de mayo en el Teatro Metro.

En un mano a mano con Richard Galeano, el actor reflexionó sobre las diferencias de hacer humor en esta época y cuando estaba en Video Match: “Hay un doble discurso, hay de todo un poco. Si bien evolucionamos un para bien de entender ante todo el respeto a la otra persona, era otra época. Las cámaras ocultas eran lo que mas rendían, era el pico del programa de videomatch”.

“A Pablo y a mí nos siguen contando para empresas grandes y nos dicen antes: 'por favor no digan ninguna grosería, hablen de sexo, política y religión. Antes no pasaba eso, era tema libre. Si te pasas del permito el público responde mejor. No creo que vuelva todo como era antes, pero de a poquito se está abriendo un poco más”, destacó.

Cuando el conductor le preguntó si prefería a Lionel Messi o Diego Maradona, el comediante no dudó en responder: “Me quedo con Messi porque lo pude vivir más a pesar de que Diego Maradona lo viví. Los partidos del Naomi lo pasaba un canal a la mañana. Eran dos fútbol distintos, eran parecidos en algunas cosas y tan distintas en otras. Diego fui único, lo conocí, un tipo simpático”.

Luego, el artista contó cómo fue que conoció al futbolista uruguayo Enzo Francescoli en Francia: “Todos los jugadores uruguayos que vivieron a Newells hicieron un buen papel. Enzo Francescoli lo conocí en el Mundial de 98. El mejor jugador, tiene una calidad. Salí con Francecoli y Ruggieri, fuimos a un boliche a tomar una cerveza, no lo podía creer. Yo le invité una cerveza y después me invitó una. No lo podía creer, ahí arriba un crack. Todos lo franceses lo adoraban”.

Sobre el final del programa, Pachu opinó sobre el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya. “En Newells tenemos a Mendez, un divino. Ojalá Bielsa lo llamé. Lo veo a Uruguay con Bielsa. Pienso que va hacer muy bien las cosas. Se le puede dar, no te digo que pueda sacar a Uruguay campeón mundial. Es un tipo muy labrador, serio, tiene algo del Maestro Tabarez, de transparencia y trabajo. Le deseo lo mejor, lo respeto y lo quiero”, concluyó.