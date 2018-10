La amante del marido de Flor Peña contraataca: “Sigo manteniendo una historia con él”

Pantallazo

Cuando parecía que la novela del poliamor entre Flor Peña y Ramiro Ponce De Léon estaba cerrada, Eliana Mendoza salió al cruce nuevamente en el programa de Moria.

"Yo sigo manteniendo una relación con él. Estoy enamorada de Ramiro y tan solo nosotros sabemos lo que vivimos y cómo seguimos con esto. Es una historia de amor y nunca terminé con Ramiro", comenzó el descargo amante en Incorrectas.

"La verdad es más simple de lo que se dijo y esta es una historia de amor que nunca terminó. Esta situación me puso bastante paranoica. Y ahora puedo contar mi verdad. Una amiga mía fue la que publicó los chats privados con Ramiro porque no veía bien cómo estaba mi situación con él. Nos seguimos comunicando. Ahora viaja a Salta por unos días y nos veremos", agregó la instructora de zumba.

"No era fácil para mí hablar de lo que me pasa con Ramiro y fue muy duro escuchar cosas que se dijeron. En general todos opinan del lado de Florencia Peña y puedo entenderlo, pero me dolió. Yo creo que Florencia no sabía de mi relación con su marido y ella debe estar muy enamorada de él como lo estoy yo", remarcó la modelo.

"Ramiro me regaló un anillo y no le ponemos rangos ni rótulo a nuestra relación. Nunca dije que éramos novios. Nunca quisimos dejarnos porque hay amor", cerró tercera en discordia.