La actriz Mandy Moore dio a luz a su primer hijo y compartió una tierna postal del bebé

Pantallazo

La protagonista de “This Is Us” quiso compartir su felicidad en las redes.

La actriz Mandy Moore fue madre por primera vez. El pequeño August es fruto de su relación con el músico Taylor Goldsmith.

"Gus está aquí ????????. Nuestro dulce hijo, August Harrison Goldsmith. Fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres. Estábamos preparados para enamorarnos de todas las maneras posibles, pero esto va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado. M + T", publicó la protagonista de "This is Us".

La actriz había revelado en entrevistas que el proceso para quedar embarazada fue difícil porque padece endometriosis, sin embargo, el sueño de convertirse en mamá es hoy una realidad.