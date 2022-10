La actriz Drew Barrymore confesó que no tiene sexo desde 2016 y que tampoco lo “necesita”

Pantallazo

Tras su divorcio, aprendió que la intimidad física no “significa” amor: “Busqué ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente”.

Drew Barrymore, la actriz que debutó a lo grande y de la mano de un grande, como lo es Steven Spielberg, en E.T., el extraterrestre, confesó que no “necesita” el sexo porque aprendió que la intimidad física no “significa” amor.

La intérprete de 47 años admitió que desde 2016, año en el que se separó del padre de sus hijos Will Kopelman, no ha vuelto a mantener relaciones sexuales. “Tuve el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía muy claro al crecer y he tenido muchas curvas de aprendizaje en mi camino”, escribió en una publicación en su blog.

Y agregó: “Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación... pero simplemente no ha sido mi prioridad. Así que no soy una persona que necesita sexo y relacionarse con personas de ese nivel”.

Asimismo, la estadounidense dijo que está enfocada en su rol como madre de Frankie (8) y Olive (10). “¡Soy alguien que está profundamente comprometida con cultivar cómo las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo!”, afirmó.

No obstante, descartó la teoría de que odia el sexo. “Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Busqué toda mi vida ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente”, valoró.