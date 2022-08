La Máscara: para sorpresa de nadie, se reveló que Ultratón era Gerardo Nieto

En la noche del jueves hubo doble desenmascaramiento en el programa ¿Quién es La Máscara?, emitido por Canal 12.

En primera instancia, se develó la identidad de la “máscara invitada”, que era el personaje de Unicornio. Debajo del disfraz se encontraba Karina Jésica Tejeda, conocida como Karina la Princesita, estrella argentina de la cumbia.

Programa adelante llegó el momento del duelo entre los personajes de Gata Espejada y Ultratón, y fue este último el que debió mostrar su verdadero rostro.

Ultratón fue un verdadero acierto de producción desde la primera emisión del programa, ya que se trata de una creación conocida por varias generaciones de uruguayos y forma parte de la memoria afectiva de todos.

Desde su aparición, existieron especulaciones acerca de que dentro del robot podría estar nada menos que Cacho de la Cruz, el legendario Cacho Bochinche, en cuyo programa nació Ultratón. Además, el hecho de que ¿Quién es La Máscara? fuera conducido por Maxi de la Cruz, hijo de Cacho, agregaba interés a esa posibilidad.

Sin embargo, la verdad fue otra: debajo de los “fierros” del robot del espacio exterior se encontraba el famoso cantante y compositor Gerardo Nieto, ídolo de la música tropical en nuestro país.

La aparición de Nieto generó en redes sociales un doble flujo de reacciones: todos saludaron al popular artista, pero a su vez no dejaron de señalar que la gran mayoría de los televidentes habían adivinado con gran anticipación su identidad dentro de Ultratón.

Y si, esa SEÑORA VOZ no podía ser otra que la de GERARDIOS. #LaMáscaraUy

Desde la primera presentación supe q era él #LaMascaraUy su voz es inconfundible!!! Me encanta que sean personajes uruguayos https://t.co/KHw2hRZd8w

¡ AL FINNNNNN ! Ya todo el Uruguay sabía no? #LaMascaraUY @lamascarauy pic.twitter.com/xflrRHaUYb

¿Gerardo Nieto? Me dejas de cara, no me lo esperaba para nada #LaMáscaraUY pic.twitter.com/RkCx4hq8ED