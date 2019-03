La China Suárez sobre la infidelidad: “No va de la mano con el amor”

Pantallazo

Thank u, next

A tres años de blanquear su romance con Benjamín Vicuña y con una hija en común, China Suarez en una entrevista para la revista Gente habla de su relación con el actor chileno y sobre qué pasaría si su pareja es infiel.

"Es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa. Y sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo", comienza la actriz.

"Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo", agrega la protagoniza Argentina, tierra de amor y venganza.

"¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup (acuerdo prenupcial), con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar", expresa la artista.

"La idea surgió de una charla que tuvimos en el mes de enero. Íbamos a casarnos a mediados de este mes, pero Adrián (Suar) casi se infarta! (risas) Es tan lindo, tan importante el trabajo que estamos haciendo, que decidimos que el foco de atención estuviese puesto ahí. Ya encontraremos tiempo, tal vez a fin de año", señala.

"Íbamos a hacer una ceremonia aquí y luego en Chile. De día y al aire libre. Y en la reunión con la wedding planner me di cuenta de la fiaca que me da tener que elegir entre una silla de arpillera y una de madera laqueada. ¡Sólo quiero fiesta, música y amigos!", remarca.

"Fue después de un almuerzo en el campo familiar. Su familia me adoptó como a una hija, como también siento que el público chileno me transfirió el cariño que le tienen a Benja. Estar con ellos es estar en casa", concluye Suárez.