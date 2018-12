La China Suárez habló de sus inicios con Vicuña y la polémica con Pampita

Pantallazo

Hace varios años la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron una historia de amor. Tal es así que hasta hoy están juntos y tienen una hija.

Sin embargo, sus inicios no fueron tan tranquilos porque había otra persona en medio: Pampita.

Hay dos versiones sobre los hechos: la de Pampita y la de la China. A grandes rasgos, Pampita acusa a la China Suárez de haberse relacionado con Vicuña cuando todavía estaban juntos.

La actual esposa del actor, en cambio, asegura que cuando comenzó a salir con Vicuña, él ya no estaba en pareja con la modelo.

Recientemente, la actriz dio una entrevista con el diario La Nación que recoge Ciudad Magazine y contó otra vez lo que considera su verdad: "Todos sabían que estaban separados".

"Gracias a Dios las heridas sanaron. Es el tiempo. Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo, porque todos sabían que estaban separados y convino más la otra versión. Ella había dicho que estaban separados, él estaba viviendo en otro departamento", aseguró la China.

"Sentí que fue injusto, pero ya pasó. Tenemos una hija maravillosa, una familia ensamblada. A sus hijos los amo, los quiero muchísimo. Los cuido, desde mi lugar, lo que puedo. Así que ya sanaron", concluyó la actriz.

Además, dijo que fue "una pena que se haya instalado una mentira" pero que tiene "la conciencia tranquila".