L-Gante le puso la plancha a Mirtha en la mesa: “Desde el principio usted me cayó mal”

Pantallazo

El popular cantautor Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue uno de los invitados del fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand.

Durante el programa, la conversación pasó por la pequeña hija de Pampita y Roberto García Moritán, ya que este último era uno de los comensales. Luego el tema se trasladó a L-Gante y la niña que tuvo con Tamara Báez.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, dijo Legrand, comentario al que el ídolo de la cumbia argentina respondió con una “honestidad brutal”.

“Desde el principio, usted me cayó mal. Porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, soltó sin tapujos.

Algo sorprendida por el “planchazo”, la Chiqui demostró que sus reflejos como conductora de TV siguen veloces a pesar de la edad. “Te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro”, se apresuró cual bombero ante llamada de incendio. El resto de los invitados terciaron a favor de la anfitriona y aseguraron que el comentario había sido formulado desde el humor, como “un chascarrillo”.

Sin embargo, el padre de Jamaica no quedó contento. “No me gustan a mí esos chistes”, dijo con sonrisa tetánica.

Luego Mirtha retomó la palabra y recordó que tiempo atrás “no estaban permitidos esos nombres”. Marina Calabró, también invitada al programa, acudió al rescate de la diva y recordó que en su familia afrontaron dificultades a la hora de inscribir en el registro a su hermana Iliana, ya que ese nombre no figuraba entre los “autorizados”.

Finalmente, y para terminar de calmar las aguas, intervino en la mesa el periodista Ceferino reato, quien contó que de niño su propio nombre no le gustaba en absoluto y que terminó de aceptarlo siendo ya adulto.