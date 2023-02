Kim Petras, la primera mujer trans que cantará en los Grammys

Pantallazo

En las últimas horas, se confirmó que la alemana Kim Petras y Sam Smith, cantarán en vivo Unholy, la canción que la consagró mundialmente y está nominada como mejor Dúo Pop o Grupo, en los Grammys 2023.

En esa misma categoría que Kim Petras y Sam Smith están, también están nominados el grupo sueco ABBA, Camila Cabello con Ed Sheeran, la banda inglesa Coldplay con el grupo coreano BTS y Post Malone junto a Doja Cat.

Esto marcará un hito en esta premiación, ya que es la primera vez que una mujer trans subirá al escenario para hacer una performance en vivo. La cantante alemana se hizo conocida por ser una de las personas más jóvenes del mundo en someterse a una operación para cambiar su sexo asignado al nacer.

“Siempre me he sentido como una chica. A los cinco años odiaba mi cuerpo”, confesó al semanario Die Zeit. La comunidad LGBTQI+ estará representada por la artista europea y el músico británico, quien se declaró como no binario en el 2020.

La 65° entrega de los Premios Grammy a la música se llevará cabo el próximo domingo 5 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles