Kevin Spacey se puso en el papel de Frank y se defendió de las acusaciones

Pantallazo

“Si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé”, dice el actor.

Kevin Spacey estuvo durante todo este año en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado de abusar sexualmente de menores. Este lunes el actor publicó un video en sus redes sociales asumiendo el papel de Frank Underwood, de House of Cards, el personaje que él interpretó en la serie y que fue dado de baja luego de las acusaciones en su contra.

En el video, titulado 'Let me be Frank' (Dejame ser franco), Spacey adopta su reconocido monólogo hacia la cámara defendiéndose de las acusaciones y criticando el final de House of Cards, serie que en su última temporada no contó con su participación.

Spacey interpreta a Underwood pero muchos de sus comentarios son en referencia a los escándalos sexuales que protagoniza. "Si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré para aquellos que no cometí", dice.

Finalmente, se pone el anillo de Underwood y asegura: "Nunca me vieron morir realmente ¿O sí?".

Sobre Underwood pesan más de 20 acusaciones de abuso sexual; la mayoría de ellas fueron realizadas por hombres que eran menores de edad cuando, presuntamente, sufrieron las agresiones del actor de Hollywood.