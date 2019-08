Kevin Spacey reapareció públicamente dos años después de la acusación por agresión sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey, objeto de varias investigaciones en Estados Unidos e Inglaterra por agresión sexual, hizo una breve aparición pública en Roma, "la primera en dos años", para recitar poesía frente a "un puñado de espectadores", según informó el diario La Repubblica.

"Serio, concentrado, con chaqueta y corbata, junto a la maravillosa estatua de bronce. El púgil en reposo, una de las obras más bellas del museo romano del Palazzo Massimo", cuenta el diario.

"Kevin Spacey eligió Roma en absoluto secreto, sin previo aviso y aceptó leer frente a un puñado de espectadores un poema de Gabriele Tinti," un poeta italiano contemporáneo que compartió en su cuenta personal de Twitter el momento de la lectura. "Brillante actuación de Kevin Spacey. La sonrisa de los 150 asistentes brillaba en este día nuboso en Roma. ¡Próximamente, vídeo!", expresó.

What a Brilliant performance of Kevin Spacey! The smile on the face of the 150 attendants brightened up the cloudy day in Rome. Video coming soon! #kevinspacey #theboxer pic.twitter.com/N4P7l5aHVI