Kevin Smith defiende a Marvel tras dichos de Scorsese: “Está estancado en sus caminos”

Luego de que el cineasta dijera que las películas de la franquicia no son cine, director de ‘Clerks’ replicó: “Es un hombre de cierta edad”.

Años atrás, Martin Scorsese fue criticado por fanáticos de Marvel tras declarar a la revista Empire que las películas de este universo cinematográfico no son cine de verdad.

“No las veo. Lo intenté, pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellas, con todo lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”, consideró.

Esta vez es Kevin Smith quien retoma esta conversación en una entrevista con Forbes y apunta contra el reconocido cineasta. Según el director de Clerks (1994) y Jay y el silencioso Bob (2001), Scorsese es un hombre “de cierta edad” y “estancado en sus caminos”.

“En nuestra cultura muy tribal, alguien como Martin Scorsese que se refiere a las películas de cómics como parques de diversiones y atracciones en parques temáticos hace que un grupo de personas que han hecho de las películas de historietas sus vidas durante los últimos 10 años sean muy infelices. Le estás preguntando a un tipo que hizo Buenos muchachos qué piensa sobre Spider-Man, ¿qué crees que obtendrás? Es un cineasta muy serio, y es un hombre de cierta edad y estancado en sus caminos. No deberías sorprenderte de cuál sea su respuesta”, manifestó el cineasta que vuelve a la gran pantalla con Kilroy was here, su nueva comedia de terror que emula al famoso grafiti de la década de los ‘40 que se convirtió en una obra de culto.

