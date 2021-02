Kate Winslet protagonizará miniserie “Mare of Easttown”, que se estrena en abril

Pantallazo

Protagonizada por la ganadora del Oscar®, del Emmy® y del Globo de Oro® Kate Winslet (MILDRED PIERCE, de HBO), creada y escrita por Brad Ingelsby (The Way Back), con todos sus episodios dirigidos por Craig Zobel (THE LEFTOVERS, de HBO); la miniserie de siete episodios Mare of Easttown estrena el domingo 18 de abril a las 23:00hs. por HBO y HBO GO. Kate Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local mientras que la vida se desmorona a su alrededor. Mare of Easttown explora el lado sombrío de una comunidad cerrada y muestra con autenticidad como las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

El elenco de Mare of Easttown cuenta también con Julianne Nicholson (THE OUTSIDER, de HBO) como Lori Ross, la mejor amiga de Mare desde la infancia; la tres veces ganadora del Emmy® Jean Smart (nominada al Emmy® por WATCHMEN, de HBO) como Helen, madre de Mare; Angourie Rice (Black Mirror) como Siobhan Sheehan, la hija adolescente de Mare; Evan Peters (American Horror Story) como Colin Zabel, el detective del condado llamado para colaborar con Mare en la investigación; Guy Pearce (ganador del Emmy® y nominado al Globo de Oro® por MILDRED PIERCE, de HBO) como Richard Ryan, un profesor de redacción creativa; Cailee Spaeny (Devs) como Erin McMenamin, una adolescente huraña que vive con su padre inestable; David Denman (Outcast) como Frank Sheehan, exmarido de Mare; John Douglas Thompson (LET THEM ALL TALK, de HBO Max) como el "Jefe" Carter, jefe de Mare en el Departamento de Policía de Easttown; Patrick Murney (Seven Seconds) como Kenny McMenamin, padre de Erin; James McArdle (Ammonite) como el diácono Mark Burton; Sosie Bacon (HERE AND NOW, de HBO) como Carrie Layden; Joe Tippett (Rise) como John Ross, marido de Lori y su gran amor desde los tiempos de colegio; y Neal Huff (THE WIRE, de HBO) como el pastor Dan Hastings, tío de Mare.

Mare of Easttown es una coproducción de HBO con wiiP; tiene a Brad Ingelsby como creador, guionista, showrunner y productor ejecutivo; dirección y producción ejecutiva de Craig Zobel; producción ejecutiva de Paul Lee por wiiP; producción ejecutiva de Mark Roybal por wiiP; producción ejecutiva de Kate Winslet; producción ejecutiva de Gavin O'Connor; producción ejecutiva de Gordon Gray por Mayhem Pictures.