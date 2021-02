Karina Vignola, por su salida de Consentidas: “Seguramente no colmo las expectativas”

Pantallazo

En los últimos días se hizo viral un audio de la comunicadora Karina Vignola que envió originalmente al equipo de trabajo de César Raimondo, quien fuera candidato del Partido Nacional para ser alcalde del Municipio E de Montevideo. En el audio se puede escuchar a la comunicadora lamentar que su militancia por el partido haya desencadenado su desvinculación de Canal 10. "Seguimos peleando por el partido pase lo que pase", expresa.

Este lunes Vignola detalló su salida del programa Consentidas y aseguró que posiblemente su militancia política no sea la única razón para ser desvinculada del canal. "Seguramente yo no colmo las expectativas artísticas que el canal necesita. Y en algún momento algún gerente me lo dijo. Con respecto a la polémica sin dudas yo tengo diferencia con otros compañeros, periodistas, (y yo no soy periodista, yo hago programas de entretenimiento)... Cuando empiezo a militar con César Raimondo desde mi total inocencia me metí por la parte social que hace tiempo que venimos manejando", contó en diálogo este lunes con Algo Contigo.

A mí me llamaron en febrero y comencé a militar en octubre por el tema del coronavirus. "Acá hay mucha gente militado en los medios de comunicación, pero lo hacen desde la oscuridad, yo di la cara", agregó, detallando su trabajo con la senadora Gloria Rodríguez, la vicepresidenta Argimón y el presidente Lacalle Pou. "Y a mí no me pagaron nada, hay varios que militaron desde el silencio que se llenaron los bolsillos. Me tiene cansada la hipocresía, cuando te das media vuelta te la dan en la cabeza".

Luego especificó que la salida de su marido Gaspar Valverde de los programas Polémica en el bar y La peluquería de don Mateo nada tiene que ver con la política: "El problema fue con Álvaro Navia. La palabra desvinculación es cuando sos empleado, acá no puede haber desvinculación porque son socios".