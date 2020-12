Justin Bieber quiere tener muchos hijos, pero se va a adaptar a lo que quiera su esposa

Pantallazo

Justin Bieber ha dicho en más de una ocasión que le encantaría ser padre. De hecho el año pasado confundió a sus seguidores con la publicación de una ecografía.

Sin embargo, esta semana aclaró que los planes son a futuro. "Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", contó en el programa de Ellen DeGeneres.

"Me encantaría formar mi propia tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres", remató.