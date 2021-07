Justicia argentina imputó a Yao Cabrera y a varios integrantes de “Viral” y “Wifi”

Pantallazo

Finalmente, ya no se trata de bromas para YouTube, ni de contenidos infantiles ni mucho menos del gran juego de las provocaciones en las redes sociales, sino que se trata de algo muy grave: la Justicia Federal acaba de imputar al youtuber uruguayo Yao Cabrera (Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez), a Candela Diaz, a Kevin Macri, a Nathan Castro, a Juanpa Barbot y a todos los miembros de la organizaciones VIRAL y WIFI que lidera el multidenunciado influencer.

La imputación contra Yao Cabrera fue dictaminada por el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez Adrián González Charvay, bajo secretaría del Dr. Agustín Ocampo. La causa llevada por el Dr. Diego Sánchez Guzmán se instruyó bajo el N° 10007/2020 Caratulada: "MARCOS ERNESTO CABRERA RODRIGUEZ (ALIAS YAO CABRERA) Y OTROS S/INFRACCION ART. 145 BIS Y OTROS (Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral, facilitación para la prostitución, corrupción de menores y pornografía Infantil).

Si bien la causa se inició por la denuncia del manager de medios Jorge Zonzini, célebre por denunciar también y llevar a prisión al "Hacker de los Famosos" Emanuel Camus Ioselli, en el Juzgado Federal de Campana, en forma inmediata se sumaron varios exintegrantes de la organización de Yao Cabrera siendo la querella criminal más impactante la efectuada por la diseñadora gráfica Giovanna De Mitole conocida como "LA SHOVI" (en redes como influencer, @lashovy). Giovanna presentó este último 9 de febrero una querella criminal convirtiéndose en querellante bajo el patrocinio legal del Dr. Ramon Arigos.

Si bien hubo una fuerte intención de Yao Cabrera y su representante Christian Manzanelli de montar un paraguas mediático y esconder la escandalosa demanda penal, promocionando una supuesta pelea con el exboxeador "Chino" Maidana e involucrando a otros personajes como Fabio "La Mole" Moli, Jorge "Acero" Cali, Santi Matarea, la "Tigresa" Acuña y un sinfín de personajes, parecería ser que, "con tanto ruido y pocas nueces", la movida habría sufrido serias fisuras ya que mientras Yao Cabrera grababa en sus redes un video desafiando a la justicia y a los medios donde se preguntaba "¿por qué no estoy preso? si fuese un violador, ¿por qué Yao no está preso?", al mismo tiempo se filtraba el primer durísimo dictamen de la Fiscal Federal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Delitos Complejos, Trata y Pornografía Infantil de Zarate-Campana, la Dra. Mabel Edith Amoretti, en su contra.

Entre otros categóricos conceptos, el dictamen indica: "Dicha circunstancia de sumisión y control radica en que se encuentra ampliamente acreditado en autos que dentro de la 'Mansión Wifi' el imputado de autos y sus colaboradores controlaron la libertad de la víctima a su antojo, siendo el principal y más relevante indicador que la víctima de autos no podía abandonar el lugar libremente cuando quería, sino que solo podía hacerlo los días domingos. Sin perjuicio de ello, no resulta ser el único, ya que la víctima también manifestó, entre otras cosas: 1). que era sometida a largas jornadas de actividad, de incluso hasta dieciocho horas diarias; 2). que era mal alimentada con comida escasa y vencida o incluso no comía en ocasiones, mientras el imputado de autos y sus colaboradores comían sushi frente a ella, sometiéndola por tanto no solo al hambre, sino también a una situación de violencia psicológica; 3). que no se le permitía tener consigo dinero alguno y que jamás le pagaron el salario que le habían prometido, sin perjuicio de lo cual sí era sometida a multas sobre el mismo ante conductas no permitidas -por ejemplo, tomar comida que no le era asignada-; 4). que todo el tiempo debía comportarse como una esclava, y que no podía hacer nada sin su consentimiento".

Además, el dictamen indica que en su habitación no tenía privacidad alguna ya que la gente entraba y salía sin permiso del lugar, el cual contaba con un ventanal grande sin cortina para que se pudiera observar lo que hacía dentro.

Asimismo, a la querella de Giovanna De Mitole, "La Shovy", se sumaron otros exintegrantes de la organización de Cabrera como lo es el editor de contenidos Mariano Fernández (ex@marianitowifi) y varios más en carácter de testigos de identidad reservada.

Es menester para comprender la gravedad de la acusación que los denunciantes comenzaron tras la instrucción de la Causa N° 10007/20 caratulada "Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez (Alias Yao Cabrera) y su WIFI Team S/Infracción Art. 145 Bis y otros" (Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral, Promoción de la Prostitución y Pornografía Infantil) primeramente a cargo del Juzgado Federal N° 4 del Juez Ariel Lijo en Comodoro PY y que luego, por conexidad de causas, recayera en el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez Adrián Gonzalez Charvay donde ya se acumulaban otras las causas en su contra como, por citar un ejemplo, la N° 36.491/2020 que es la que llevó al allanamiento y detención de Yao Cabrera y sus secuaces en diciembre del año pasado y donde se les incautaron todas sus computadores, sus dispositivos móviles y 65 gramos de Marihuana.

En dichas computadoras, según trascendió, se encontró toda la información compatible con las denuncias investigadas, es decir, el sistema de multi estafas a menores de edad, la transmisión de material pornográfico en vivo a través de cuentas alternativas redireccionadas, los sistemas de evasión impositiva, cientos de contenidos mórbidos y chats de confirmación de encuentros sexuales entre miembros de WIFI Team y menores de edad a cambio de dinero, entre un sinfín de acciones aleatorias que englobaron el negocio integral de Cabrera y su gente que, con la excusa de realizar contenido de entretenimiento infantil, derivan en los graves ilícitos investigados por la Justicia Federal.

Cabe recordar, para los que no conocen el mundillo de los youtubers que las organizaciones VIRAL y WIFI lideradas por Cabrera tienen entre sus filas a una treintena de integrantes también denunciados como los casos de Javier Ayul, Fabri Lemus, Kevin Macri, Juanpa Barbot, Candela Diaz, Luqui Monzón, Diego Lamazares, Viví Casaman, Elías Joffre, Nordeltus, Ulises Magic, Mati Cabrera, Pato Viral, Joel Castro, Mati Pellejero, Nathan Castro, Sasha Ferro, Gonzalo Goette, Natan Bianco, Little Biltch, Geraldine Escobar, Daisy Martinez, Rosina Valiente, Iru Cabrera, Kiara Acosta, Candela Cabrera, Martín Roldan, Copito de Nieve, Maipe, Alan Sanchez y Tomas Oviedo, entre otros y a los que varios de ellos las cámaras de los noticieros de televisión reflejaron aquel miércoles 2 de diciembre de 2020 al ser allanados y llevados detenidos en los móviles de la Prefectura por un operativo conjunto de los Juzgados Federal N°1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado (exmujer del fiscal Nisman) por la causa N° 17706/2020 S/ "Lesiones" y del Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charbay en el Barrio San Marco de la localidad de Ingeniero Maschwitz donde usurparon una casa.

También los denunciantes Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía, ambos exeditores de Cabrera, integran el "Programa de Protección de Damnificados por Trata y Explotación de Personas" y en el caso de "La Shovy", que es acompañada por el psicólogo social Guillermo Duarte y la Fundación Núcleo Humano, fue protegida con medidas restrictivas, incluida, la entrega de un botón antipánico brindado por la Fiscal Soledad Garibaldi (célebre por los casos de Abuso Infantil en el Club Independiente), por la Subsecretaria de Género, Integración y Niñez del Partido de Lanús, la Dra. Patricia Beltramino y la letrada especialista en Género y Adolescencia la Dra. Verónica Mustacciolo, quienes llevaron a la joven a un refugio dentro del "Programa para Mujeres Damnificadas por Trata".

Dada la gravedad y la contundencia de las denuncias y el avance de la investigación, se sumó a la acción penal la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (PROTEX) a cargo de los Dres. Marcelo Colombo y Alejandra Mangano iniciando la investigación preliminar N ° 3435/2021 (Coirón N ° 4306/2021) dando instrucciones a los diferentes juzgados y determinando un lapidario dictamen en combinación con la OVD (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia) cuyo equipo interdisciplinario integrado por Psicóloga, Psiquiatra, Médico Legista y Trabajadora Social, entrevistó a Giovanna previamente a la Cámara Gesell.

Tras la ratificación de los denunciantes en la Cámara Gesell realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sito en la calle Espana 2952 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y la contundente verosimilitud escuchada por todos los miembros de los organismos mencionados, el abogado penalista de Giovanna De Mitole, el Dr. Ramón Arigos solicitó como medidas urgentes al Juzgado Federal de Campana la prohibición de salida del país de los imputados, las citaciones a las declaraciones indagatorias y la prisión preventiva para evitar la fuga de los mismos dada la sensibilidad de la causa y la gravedad de los delitos investigados.

Definitivamente, con 6 causas conexas en los Juzgados Federales y otras tantas en los Juzgados Ordinarios y mientras se suman otros denunciantes en forma periódica, parece ser que madura el knockout para Yao Cabrera y sus WIFI Team, pero no sería ningún expugilista con necesidades económicas quien lo propicie sino la mismísima justicia que una vez más reza el resonante grito de: #ConLosNiñosNo.

Por Gustavo Descalzi