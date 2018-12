Julio Ríos contó que se bajoneó durante la investigación del AUFGate: “Ahora hay paz”

Pantallazo

“Tengo la tranquilidad de conciencia. Fue un tema largo, y si dijera que no me bajonee mentiría”, dijo el periodista deportivo.

Luego de que este viernes la fiscal Silvia Pérez archivara la causa que investigaba una posible extorsión hacia el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Wilmar Valdez, el periodista deportivo Julio Ríos, quien estaba involucrado en la trama, contó que estuvo "bajoneado" durante la investigación, que duró 150 días.

En una especie de editorial este domingo en Punto Penal, Ríos dijo que él siempre se sintió "inocente", tanto desde el punto de vista penal como ético. "Prioricé siempre la parte humana por la parte periodística. Yo sí tuve códigos. Dios todo lo ve y lo escucha", dijo.

El periodista dijo tener la "tranquilidad de conciencia" tras la decisión de archivar la causa, aunque remarcó que mentiría sino dijera que no se bajoneó.

"Yo nunca pedí los audios. Nunca en mi vida tuve un vínculo con Alcántara, nunca cohesioné a nadie. Tuvieron 150 días para analizar el tema y no encontraron nada que me involucrara", señaló.

Ríos dijo que no es un momento "para tirar las campanas al vuelo", pero apuntó que está en una etapa de "profundo aprendizaje". "Uno colaboró con la Justicia y hubo expedición. Solo quiero pasar la Navidad en paz y en familia. Yo hoy estoy en paz y armonía, pero mentiría si dijera que no me bajonee", sentenció.