Julieta impuso un nuevo hashtag que se volvió viral: “Se cayeron las caretas”

Pantallazo

Julieta Poggio es una de las participantes que desde que ingresó a Gran Hermano se ganó al instante el cariño del público. La jugadora siempre fue tendencia en las redes sociales por sus divertidos comentarios y el ship amoroso con Marcos.

La competidora siempre fue contundente a la hora de votar y acompañó sus votos con icónicos hashtags que quedarán para la historia del programa. El primero fue #FueraMalasVibras, que lo usó para votar a Juan y a Martina.

En la gala de nominación del miércoles 4 de enero del 2023, la concursante ingresó al confesionario y rápidamente fue tendencia en Twitter tras usar la frase de “Se cayeron las caretas” en el momento de la nominación.

“Lo voto a Agustín por juego. Salir te habilita a jugar de otra forma y no me conviene. No le tiré flores. Por afinidad, porque me cansa su actitud creyéndose que las sabe todas”, comenzó picante la participante.



“Segundo, a Alexis, porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno”, lanzó.

Luego, la competidora cerró la votación con un divertido mensaje, que se volvió viral en las redes sociales. “#SeCayeronLasCaretas ¡Espero que lo usen!”, dijo Julieta en el confesionario, y al instante los fans replicaron el hashtag.

Alexis, Agustín, Ariel y Lucila son los nuevos nominados de la placa de esta semana. El jueves 5 de enero, Nacho salvará a uno de ellos y el resto irá directo a la gala de eliminación que se hará el lunes 9 de enero para competir con estreno de El hotel de los famosos.