Julieta Prandi habló de su separación: "Hubo mentiras y cosas que no funcionaban"

Pantallazo

La modelo reveló los motivos de su ruptura y, además, reconoció que tardó mucho tiempo en romper con su expareja por Mateo y Rocco: "Uno prolonga la agonía por los hijos y por mantener la familia".

Julieta Prandi reveló en marzo que se separó de Claudio Contardi, con quien tiene dos hijos Mateo y Rocco, tras diez años de amor.

En entrevista en el programa "Podemos Hablar", la blonda abrió su corazón y contó los motivos de la ruptura: "En 2018 no transitamos nuestro mejor año y yo consideré que había que empezar el trámite de divorcio porque de esa manera él podría haber seguido eternamente y yo no podía seguir más de esa forma. Uno prolonga la agonía por los hijos y por mantener la familia, pero la verdad es que somos muy presentes con nuestros hijos y priorizamos su bienestar".

"La última parte de la relación no estuvo buena. Es una relación que merece todo mi respeto pero se terminó el amor de pareja. Hubo mentiras y cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas", continuó en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

"Después viene un proceso horrible, no solamente separarse, sino también las cuestiones legales, el régimen de visitas, etc.", agregó.

Al ser consultada por el motivo por el cual se mudó a un departamento alquilado, respondió: "Me fui de la casa con los nenes porque él no quería irse. Si él no se iba me iba a ir yo, y así fue".

Por último, Julieta se refirió a los trámites de divorcio: "Los empecé en diciembre del año pasado de manera unilateral, pero en esta última audiencia firmamos los dos, por lo que sería de común acuerdo".