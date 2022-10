Pantallazo

Julieta Prandi denunció a su ex por abuso sexual: “Me fui amenazada de muerte de mi casa”

La conductora se quebró en llanto tras recordar que padeció “violencias sexuales, físicas, psicológicas de todo tipo y económicas” de su ex.

Hoy en día, Julieta Prandi vive un romance de cuento de hadas con Emanuel Ortega. No todo es color de rosas en la vida de la top argentina, desde que se separó de Claudio Contardi perdió todo su patrimonio, no recibió la cuota alimentaria y sus hijos padecen un infierno cuando están con el padre.

En el programa de Es por ahí, se dieron a conocer por primera vez los detalles de la denuncia de la conductora contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal en reiteradas ocasiones. El marido de Julieta Prandi podría quedar preso por 15 años a partir de las declaraciones que hizo la actriz a la Justicia argentina.

En el documento de la pericia psiquiátrica que le hicieron a Prandi aseguran que la comunicadora presenta “acentuados síntomas de angustia y ansiedad.

Fernando Burlando aseguró que “lo que padeció Julieta Prandi fue un calvario, fue un infierno” y destacó que la modelo sufrió “violencias sexuales, físicas, psicológicas de todo tipo y económicas” de su ex.

Conmocionada por esta situación, la actriz rompió en llanto y habló de los detalles penal contra el empresario: “No es algo que yo denuncié ayer. Es algo que vengo denunciando desde que me fui de mi casa (en 2019) y lamentablemente no había sido oída, como tantas otras cosas que supongo que van a encontrar su cauce y se van a ir reordenando”.

“No esperen que salga en un programa o lugar haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó, y no me voy a abrir más que esto”, concluyó Prandi

