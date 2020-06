Julieta Prandi, ¿relacionada con el “Cristino Gate”?: comisión investiga el audio

Pantallazo

Continúan las derivaciones del caso que en el Uruguay se ha dado en llamar "Cristino Gate", motivando una presentación en la Junta Departamental de Maldonado.

En la noche del 23 de junio la bancada del Frente Amplio solicitó la creación de una comisión preinvestigadora para analizar las derivaciones de este caso: el apoyo económico de la Intendencia de Maldonado, injerencias externas, y el manejo de dineros públicos durante el ejercicio del ex intendente, Enrique Antía.

"Se armó un teleteatro bien al estilo porteño, sensacionalista impulsado por el episodio de la llamada telefónica. Fíjese que ayer en un programa de televisión importante en una hora pico, tomó este tema como un tema importante. Bien al estilo porteño, una cosa de bajo nivel, con información errónea y sin información", dijo Antía a radio FM Gente de Maldonado.

El edil del Frente Amplio Daniel Ancheta dijo: "Yo me pregunto: ¿Por qué la Intendencia de Maldonado realiza el financiamiento de un evento privado? O ¿porque dice (Antía) que solo pagaron 85 mil dólares a proveedores y ni un peso a Cristino ni a las modelos? Y cómo mencionaron en esa audición que la conductora era la modelo argentina Julieta Prandi, yo me pregunto ¿cómo se pagaron esos honorarios? Creo que lo mejor es habilitar una comisión preinvestigadora y que se explique cada gasto y la gestión de ejecutivo comunal", concluyó el representante fernandino.

Sobre los dichos del ex intendente Antía, que algunos comunicadores de la vecina orilla sintieron ofensivos, declaró: "Los periodistas que se sintieron tocados por las declaraciones del Ex intendente tienen todo su derecho a sentirse ofendidos, no es la forma que alguien debe referirse a ningún trabajador. Puede no gustarle algún programa de tv, es un problema de él. Pero los medios argentinos nos tratan muy bien, y son bienvenidos todos los veranos a cubrir la temporada. Yo se lo digo porque durante años estuve trabajando en el sector gastronómico y los he visto trabajar a toda hora, y si algún periodista de Argentina se siente ofendido por estas declaraciones de Antía es válido que lo diga, y exprese su desagrado", concluyó Ancheta.

Por Gustavo Descalzi