Jujuy Jiménez y Del Potro, ¿juntos?: “Estamos viendo qué onda”

Pantallazo

Tras varias y venidas en el verano y ser capturada por la cámara en el partido de Del Potro contra Djokovic en el abierto de Roma, Jujuy Jiménez confirma su romance con el tenista en el programa de Los ángeles de la mañana.

"Me invitó y fui... La verdad es que estamos viendo qué onda. Fui a verlo, la pasé muy bien y disfruté mucho de verlo en la cancha. Pero no sé qué pasará", comienza la modelo.

"No me gusta hablar de eso. Me vieron ahí (en el partido) y ya está, no tengo mucho más qué decir", concluye.